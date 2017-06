Katy Perry habla al fin sobre el desnudo de Orlando Bloom

Agencia

Miami.- Orlando Bloom se volvió trending topic en agosto de 2016 a raíz de que se publicaran unas fotografías en las que se lo veía como Dios lo trajo al mundo, practicando paddle surf junto a su entonces novia, la cantante Katy Perry.

“He ido a varias sesiones de terapia por ese episodio”, dijo entre risas la artista de 32 años el pasado miércoles, en el show australiano The Kyle and Jackie Show. “Él me preguntó si me quería desnudar y yo le dije no”.

De acuerdo con el portal Peopple, las imágenes fueron captadas por los paparazzi en la isla italiana Cerdeña. “Fue muy gracioso porque estuve durante semanas explicándole el funcionamiento de las redes sociales porque él estaba fuera de eso y de repente se convirtió en trending topic”, añadió la intérprete de “The one that got away”.

Sobre el incidente, Bloom dijo a la edición británica de la revista Elle que fue “un momento de libertad”.

Perry y Bloom iniciaron su relación amorosa en enero de 2016 y con los meses su relación fue creciendo, aún a pesar de sus agitadas agendas de trabajo. Un año después optaron por culminar el romance.

“Antes de que los rumores o falsificaciones se salgan de las manos, podemos confirmar que Orlando y Katy están tomándose un respetuoso, amoroso tiempo separados por el momento”, se dijo en el comunicado enviado de parte de los representantes de ambos artistas.