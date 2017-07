Esto opina Maribel Guardia de la paternidad de su hijo

Agencia

MÉXICO.- Con solo 22 años de edad, Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, se convirtió en padre. Ahora, la actriz habla de esta nueva situación en la vida de su primogénito.

“No por mí, yo feliz de tener nietecitos, pero por ellos”, comentó Guardia a medios mexicanos, “Creo que es muy importante que vivan su juventud también y ser padre es una labor bien difícil”, informó el portal People en Español.

“Hay que aprender. Si ni de viejo aprendes, de joven es más difícil todavía. Que se den la oportunidad de conocerse y de criar bien a José Julián [el nombre del recién nacido] y tal vez un, poquito más maduros, tener otro bebé”, agregó.

La cantante esperaba tener su primer nieto cuando su hijo tuviera mayor edad; sin embargo, el joven se adelantó un poco y tuvo a su primer con Imelda Garza el pasado 2 de mayo.

Feliz y entusiasmada

“Yo a Julián lo tuve como a los treinta y tantos; entonces yo pensaba que sí el se esperaba igual que yo, ya no iba a conocer un nieto. Pero me salió el niño muy enjundioso, muy alegre. Y me hizo abuela pronto”, dijo con una sonrisa.

Haberse convertido en abuela, para Maribel Guardia “es algo que nunca pensé que iba a ser así”. Confiesa estar muy feliz y entusiasmada con su nieto.

“Pues [abuela] no joven, pero muy enjundiosa sí. Muy contenta. Es una emoción muy grande tener una siguiente generación en tus brazos y la ternura de un bebé, la inocencia de un bebé es algo tan bello”, concluyó.