¡Malas noticias! Un ex RBD se niega al reencuetro de la banda

Agencia

MÉXICO.- Ahora que están tan de moda los reencuentros de grupos musicales, muchos sueñan con volver a ver reunidos en un escenario a los seis integrantes de RBD, informó el portal People en Español.

En las últimas semanas varios de los protagonistas del que fuera uno de los fenómenos juveniles más importantes de la historia reciente han mostrado su postura respecto a si participarían o no en un reencuentro y, para sorpresa de sus fans, no todos lo harían.

También te puede interesar: Esto opina Ariadne Díaz sobre la agresión de José Ron a su novia

Christopher Uckermann, quien diera vida a Diego Bustamante en la exitosa telenovela Rebelde, dejó claro recientemente en declaraciones a la prensa mexicana que no tiene intención de volver a compartir escenario con sus compañeros de RBD.

“No es posible, de mi parte no. Ya es parte, para mí, del pasado”, dijo rotundo. “Viví mucha experiencia; obviamente, me ayudó a crecer, a conocer muchos lugares y todo. Pero en esa cuestión, ya estoy en otro mundo completamente. Creo que como tuvo tanta intensidad y fue tan escuchado, a veces como que uno como que [se satura]. Pero creo que es parte del pasado y con el tiempo uno va demostrando lo que tiene”.

Agrupación mexicana

Otro exintegrante de RBD que tampoco estaría por la labor de un reencuentro es Alfonso Herrera. El creador de la agrupación mexicana, Pedro Damián, confesaba el año pasado a People en Español que veía muy difícil que el actor quisiera participar.

“Veo complicado un reencuentro con los seis, quizás un reencuentro con cuatro o cinco sí podría darse. No depende mucho de mí, depende de ellos mismos. Yo pienso que el que no participaría por razones de trabajo y también personales sería Alfonso Herrera. Alfonso está haciendo ahorita ya una carrera más hacia un tono de actor profesional de series y está buscando ese camino y lo está haciendo muy bien. No siento que tendría interés en regresar a cantar”, afirmaba el productor mexicano.