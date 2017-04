Mira el extraño outfit de Rihanna en el Coachella 2017

Agencia

California.- El Coachella Valley Music And Arts Festival es el festival musical al que quizá asisten mayor cantidad de celebridades como público. Este año, Rihanna quiso pasar "desapercibida" con un extraño look .

También te puede interesar: Rihanna estrena nueva colección en la Semana de la Moda en París

De acuerdo con el portal Terra, la combinación que la cantante de Barbados utilizó en Coachella 2017 la presentó en Instagram como "phresh out".

Como el título que le dio Ri ri a su look no aportaba mayor información sobre él, Harper's Bazaar se encargó de desnudar las claves del particular outfit.

Se trató de un estilismo de Alessandro Michele que el diseñador presentó en un desfile de Gucci en la pasarela de Milan.

El bodysuit ajustado en glitter la estrella se los colocó debajo de unos shorts rotos y una camisa con el emblema de la firma, Gucci.

Rihanna hasta se atrevió a posar con la malla para el rostro que trae el particular modelo.