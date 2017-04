Mira el intento de Sofia Vergara por 'domar a un toro'

Agencia

LOS ÁNGELES.- Sofía Vergara no es de las que se rinden fácilmente cuando tienen un reto delante. Por eso, cuando la estrella de Modern Family (ABC) decidió montar un toro, no cesó hasta lograrlo, informó People.

Pero no se asusten, el bravo en cuestión no era un bovino de verdad, sino un simpatiquísimo inflable que la colombiana tenía en la piscina de su mansión y que, a pesar de sus divertidos intentos, no logró domar.

“Parece que lo conseguí, pero no lo hice”, dijo Vergara al colgar una foto de su hazaña en Instagram este domingo donde -para variar- derramó sex appeal al aparecer en un traje de baño blanco con estratégicos cortes a los lados.

Vergara, de 44 años, documentó sus intentos de domar a la bestia en un video en el que se la ve intentando una y otra vez trepar en su lomo, para acabar cayendo en el agua entre risas.

Im getting very good at it😂🐃 #Ihaveallsummer😒 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 3:25 PDT

“No puedo”, se le escucha decir en castellano en el video, que ha hecho el deleite de sus fans y en 18 horas ha sido visto más 14.5 millones de veces.

Con este nuevo video, la barranquillera demuestra un vez más que no le importa lucir sin el cabello perfecto o el maquillaje impecable a que nos tiene acostumbrados en las alfombras rojas.

Hace solo un par de días sorprendió con una impresionante foto en la que aparece sin gota de maquillaje en redes sociales. “Me acabo de dar cuenta de que una fiebre de 102 grados te da el tono perfecto de rosa”, escribió la esposa del actor de The Smurfs Joe Manganiello, en el pie de la foto que divulgó el pasado martes en la red social.