WASHINGTON.- El polémico video del rapero Snoop Dogg donde aparece disparándole con una pistola de juguete a un personaje parecido al presidente DonaldTrump vestido de payaso sigue levantando una enorme polémica.

El mismo mandatario recurrió a Twitter para hablar del clip.

“¿Se imaginan el escándalo si fuera Snoop Dogg, con su carrera fallida y todo, quien le disparara al presidente Obama? ¡Cárcel!”, dijo en el mensaje colgado a primera horas del miércoles.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017

De acuerdo con el portal de People en Español, Trump no está solo en sus críticas, ya que su antiguo contrincante por la candidatura republicana a la presidencia, el senador, Ted Cruz, lo defendió en el Capitolio y tachó el clip del rapero de indebido. “No debió haber hecho eso”, expresó el senador al sitio TMZ.com

Aunque admitió que no había visto el video, señaló que es de “mal gusto: hacer este tipo de bromas. “Hemos tenido presidentes asesinados antes en este país, así la gente debería ser muy cuidada con cualquier cosa como esa”, continuó. “[Si] la persona equivocada ve eso y recibe la idea equivocada, podríamos tener un gran problema”.

En el mencionado clip de la canción “Lavender” del cantante aparece un Trump disfrazado de payaso a quien el propio rapero termina disparando en la cabeza con un arma de juguete, que suelta un banderín con la palabra “BANG”.