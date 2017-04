Agencia México

ESTADOS UNIDOS.- Yuridia no pudo contener su enojo durante uno de los conciertos privados que brindó en Estados Unidos y no dudo en responder con la famosa ‘Britney señal” a uno de sus seguidores.

En redes sociales circula un video donde se escucha a un fan gritarle “ya canta”, comentario al que la intérprete de “Cobarde” contestó:

“Tengo una Biblia aquí, si quieren que él la lea, porque no voy a hacer lo que tú quieras, perro”, dijo para después señalar al tipo y hacerle la famosa Britney señal con sus manos.

Finalmente la ex académica agregó: “soy sonorense”.

De igual forma, uno de los asistentes al concierto de nombre Michael Rodríguez, relató a un diario en México que la cantante estuvo muy prepotente durante esa noche.

“Yuridia estaba como a la defensiva, y como que no le parecía nada; además, a mí se me hizo aburrido su concierto, se la pasaba diciendo cosas como: Yo quiero agradecer a todas esas personas que viajaron para estar aquí con nosotros en la peda. ¿Quién tiene el corazón en mil pedazos? ¿Quién vino a tomarse una cerveza conmigo? Estaba diciendo una bola de babosadas que creo que a nadie le gustaron. La verdad a mí me decepcionó con sus acciones”, finalizó.