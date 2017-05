Agencias

MELBOURNE, Australia.- El ingenio de algunos establecimientos para servir comida parece no conocer límites. Este es el caso de la cafetería Truman Cafe de Melbourne, Australia, donde han empezado a servir café... contenido en aguacates. La insólita bebida ha sido bautizada como 'avolatte', informa el portal web RT.

El restaurante compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se muestra cómo se prepara lo que denominan como una fusión de dos "obsesiones" de Melbourne: el café latte y los aguacates.

Sin embargo, el experimento culinario no parece ser del agrado de muchos consumidores, como lo demuestra el hecho de que la Red se haya llenado de comentarios de indignación y de memes.

You order a coffee these days and are presented with one of these. An Avolatte. A latte, in the skin of an avocado. We saying @DAVEPETHARD pic.twitter.com/iMXBOQjids