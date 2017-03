Así hubiera sido la entrevista viral, con una mujer… (video)

Agencia

El video de Robert E. Kelly, el experto en Corea del Sur que fue graciosamente interrumpido por sus hijos mientras daba una serísima entrevista a la BBC incendió las redes y se convirtió en cuestión de minutos en un fenómeno viral que una semana después aún seguía dando de qué hablar.

Entre la polémica sobre por qué no se había parado de la silla o si la mujer que irrumpía ansiosa en el video era la nana de los niños o su esposa, hubo otro comentario que capitalizó las redes: ¿por qué el hombre no se volteó a atender a sus hijos? Acaso ¿un hombre académico no podía permitirse un gesto desprevenido y acoger a los pequeños entre sus brazos?, publica el portal web de Univisión.

Justamente para parodiar y lanzar una crítica de género a la actitud que asumió el académico, el programa cómico neozelandés, Jono and Ben, ha reproducido lo que habría ocurrido si la misma situación hubiera tenido que ser sobrellevada por una mujer. El video publicado en su Twitter alcanza ya los 5 mil likes.

Reivindicando esa capacidad multi tasking (atender múltiples tareas al mismo tiempo) que requiere el trabajo de ser madre, en la nueva versión del video se ve a una mujer que cuando se percata de que su hija ha entrado a la habitación la carga, la abraza y hasta le da el biberón todo sin perder por un instante el hilo de la disertación que le está dando al periodista.

Luego la parodia se lleva al absurdo. Además del segundo bebé que irrumpe en la escena a la que ella concentrada en su materia, le entrega un juguete, para luego oler el delicioso pollo al horno que ha preparado para el almuerzo, entran unos hombres para que ella desactive una bomba, luego limpia el inodoro y finalmente debe ocuparse de conseguirle el otro calcetín a su marido que entra sin preocuparse mucho de interrumpir su importante entrevista.

A diferencia del insistente titubeo que le vimos al académico que se excusó repetidas veces frente al periodista en su incapacidad de omitir el contexto y poder seguir con sus ideas, la madre de este video, no solo sigue adelante con su propósito, sino que no deja que el presentador se deje sobrecoger por todo lo que pasa en su contexto.

Las redes no han permanecido incautas ante esta crítica que ha servido de excusa para avivar algunos otros debates sobre los pesos y responsabilidades que recaen hoy en día sobre las mujeres trabajadoras.

Y por si no lo recuerdas, aquí te dejamos el video real de la entrevista a Robert E. Kelly: