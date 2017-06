Cosas que no esperas ver: una liebre fumadora

Agencia

DUBLÍN, Irlanda.- ¿Busca esta liebre quien le encienda el cigarrillo? La imagen de este animal se ha hecho viral en las redes y ahora los internautas se preguntan con sorna si, de verdad, es adicto al tabaco, reporta la cadena NDTV.

Según RT, una usuaria de Twitter publicó la fotografía de una liebre corriendo con algo en su hocico que se asemeja a un cigarrillo, acompañada del siguiente comentario: "Cosas que nunca esperas ver, una liebre con un cigarrillo en su boca acaba de pasar corriendo".

También te puede interesar: Osito choca contra las puertas de cristal (video)

La imagen, que fue obtenida por la mujer en el aeropuerto de Dublín, ha provocado una ola de comentarios y de bromas en Internet. Otros usuarios reconocen que también fueron testigos de la extraña aparición del animal, aunque no pudieron 'cazarla' con sus móviles y celebran los reflejos de la mujer.

In things I never expect, a hare with a cigarette in its mouth just ran past me @DublinAirport! Duty free? #cigharette #nothingtodeclhare pic.twitter.com/LqvHwX131T