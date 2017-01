Agencias

MONTERREY, Nuevo León.- El arma que utilizó el niño que abrió fuego en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey pertenece a su papá, quien era aficionado a la cacería, hobby que transmitió a su hijo.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, dijo que "El muchacho era aficionado a la cacería, por eso su destreza" al accionar el arma en el salón de clases.

El funcionario afirmó que el arma que utilizó el jovencito de 15 años, pertenecía a su padre, quien también es aficionado a la cacería. Sin embargo, precisó que la familia del agresor no tienen relación con el incidente.

"No hay responsabilidad penal para el padre, el único responsable de este hecho ya no está con nosotros”. "El papá no tiene nada que ver con eso, también son victimas, fue un acto de un menor de edad bajo su propio juicio, pero nada más”, refirió el vocero.

Fasci indicó que el menor, que disparó contra otros estudiantes y la maestra en un salón del Colegio Americano del Noreste, avisó un día antes a sus compañeros que llevaría el arma, sin embargo, nadie le creyó.

"Sí comunicó que iba a llevar un arma a la escuela, no le creyeron y esa es la razón por la que se hizo ese grupo de compañeros ahí (en el salón), porque les muestra el arma, unos salen corriendo y el resto regresan muy alterados, él acciona el arma... no hay ninguna responsabilidad para los menores, les avisó unos momentos antes, incluso el día anterior, él no les dijo que la iba a disparar, pero sí que la iba a llevar, se descarta cualquier complicidad”, refirió el vocero de Seguridad.

