Divertidas opciones para celebrar a mamá viajando

Deja a un lado los chocolates, las flores y los accesorios. Mejor prepara tu maleta y pide que te regalen ese viaje que tanto has deseado en este Día de las Madres. Para facilitarte la búsqueda, aquí te mostramos unas muy buenas opciones, dependiendo de tus aficiones, estilo de vida o la etapa de maternidad en la que te encuentres.

Puerto Vallarta

Regálate un viaje a Puerto Vallarta, pues desde hace unos años está considerado como uno de los destinos ideales para hacer turismo relajante. Las playas de este puerto son la mejor opción para descansar por largas horas y disfrutar de mucha paz. Dentro de las ofertas turísticas encontrarás hoteles que ofrecen alojamiento solo para adultos, que son ideales para parejas embarazadas, ya que este será una de las pocas oportunidades que tendrán para viajar antes de que nazca tu bebé. El Villa Premiere Boutique Hotel Sólo Adultos lo podrán disfrutar en pareja.

Otra opción, aunque no solo para adultos, es The Westin Resort and Spa Puerto Vallarta, es una buena opción, ya que además de ser uno de los más exclusivos hoteles de la ciudad, ofrece varios espacios para realizar actividades de bienestar para el cuerpo y el espíritu.

Si quieres turismo cultural: San Miguel de Allende

Esta ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, les encantará a ti y a tus peques, ya que es una manera muy entretenida de enseñarles historia a tus hijos. Esta distinción se le otorgó debido a su aporte cultural y arquitectónico al Barroco mexicano así como a su importancia durante la lucha por la Independencia de México.

San Miguel tiene un mercado de artesanías que ocupa seis manzanas aproximadamente, y en donde podrás encontrar objetos de latón, papel maché, hierro forjado, textiles y figurillas talladas en madera de mezquite. Además cuenta con numerosas iglesias católicas con fachadas de cantera rosa, pero la que no te debes perder es la emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad.

Para la familia que busca adrenalina: Xplor, Riviera Maya

En Xplor Fuego puedes vivir todas esas experiencias, pero de noche.

Este parque es ideal si lo tuyo son las experiencias extremas. Además, tus hijos también se divertirán muchísimo, pues hay atracciones en las que podrán participar. Aquí podrás viajar a lo largo de las tirolesas más altas y seguras de Cancún y la Riviera Maya, cuyo recorrido es de 3.8 kilómetros, y en donde verás desde las alturas la belleza del lugar. Por cierto... acuatizas en un hermoso cenote.

También podrás conducir por las mejores rutas entre la selva llena de animales silvestres a bordo de vehículos anfibios, o remar en un río subterráneo (el trayecto es de 400 metros y la temperatura promedio del agua se encuentra alrededor de los 24°C) y caminar a través de cavernas y grutas llenas de impresionantes estalactitas y estalagmitas. Sin duda es el sitio ideal si a ti y a tu familia les gusta la adrenalina pura.

Si eres yogui: Holbox.

Holbox se localiza a 165 km al noroeste de Cancún.

Es una pequeña isla de arena blanca ubicada al norte de Quintana Roo, en donde convergen las aguas del Golfo de México y el Caribe. La isla ofrece una gran cantidad de playas vírgenes y bancos de arena que forman corredores que atraviesan las aguas cristalinas.

Este lugar, considerado por muchos como un edén, es el escenario ideal para las amantes de la yoga, pues aquí se realizan seminarios y talleres de esta disciplina famosos a nivel internacional. También hay hoteles, con una arquitectura amigable con el entorno, que incluyen un programa diario de clases de yoga, como el caso de Las Nubes de Holbox, un pequeño hotel eco-luxury que cuenta con un espacio holístico para practicar yoga y meditación.

Si eres gourmet:Riviera Nayarit

Es el destino más joven de México, y con tan solo 10 años de existencia, ha logrado posicionarse como un destino gourmet entre los turistas gracias a su incomparable gastronomía. La chef Betty Vázquez (sí, la de MasterChef Junior) originaria de San Blas, es una de las principales promotoras de la gastronomía del lugar, a través de los platillos que ofrece en su restaurante El Delfín.

Durante tu visita a Riviera Nayarit podrás degustar una gran cantidad de platillos deliciosos, en los que estarán presentes diversos ingredientes como coco, maíz, frijol, trigo, plátano y mango. En este destino ya es común la organización de festivales culinarios como la “Cuisine of the Sun”, en el que se reúnen chefs de Estados Unidos y América Latina. Es una manera muy especial de conocer nuevos platillos y compartirlos con tu familia.