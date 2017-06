En libertad, exdiputado que recibió dinero de César Duarte

Agencia

CHIHUAHUA.- Un día después de su detención, el exdiputado de Chihuahua Fernando Reyes Ramírez fue puesto en libertad condicional, a pesar de que el exlegislador del partido Movimiento Ciudadano reconoció haber recibido 2 millones 420 mil pesos del exgobernador César Duarte, quien está prófugo de la justicia.

“Debo declarar que el año pasado tuve una situación personal, familiar, complicada, que ciertamente me orilló a solicitar el apoyo del exgobernador del Estado, un apoyo económico del exgobernador, informa Animal Político.

“Él (César Duarte) accedió y giró las instrucciones al personal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para que, desde esa instancia, en esa dependencia, se instrumentara la forma como se me otorgó el apoyo que yo requería en ese momento”, dijo el exdiputado de Chihuahua durante una audiencia realizada el jueves 22 de junio.

En su declaración, Fernando Reyes dijo que pidió el apoyo de Iván Elí Sánchez Jasso, el representante legal de la empresa Bildung Consultoría que fue detenido el pasado 20 de junio, “para que pudiéramos obtener el recurso que se necesitaba y haciendo este trabajo de una manera simulada”, agregó el exlegislador de Chihuahua.

Tras escuchar las declaraciones, el Juez de Control Octavio Armando Rodríguez fijó para el próximo 25 de junio la audiencia de vinculación a proceso contra el exlegislador de Chihuahua.

Además, el juez estableció medidas cautelares para el exdiputado, como: firma mensual, no salir del país, no acercarse a los testigos, no ocupar cargos públicos y depositar una garantía económica de 2 millones 400 mil pesos, informó la Fiscalía en un comunicado.

Durante la audiencia también fue presentado Iván Elí Sánchez Jasso.

De qué se le acusa

Fernando Reyes es acusado del delito de peculado agravado, ya que se le considera como presunto responsable del desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario.

De acuerdo con la acusación, el exdiputado recibió el monto como pago por votar a favor de la bursatilización de 6 mil millones de pesos impulsada por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

La Fiscalía General del Estado señala que, entre julio y septiembre de 2016, el exfuncionario participó en el desvío de 2 millones 420 mil pesos a través de la simulación de un contrato con Bildung Consultoría Organizacional, S&S S.A. de C.V.

El contrato consistía en un “Análisis estratégico de municipios del estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno federal y la prospectiva de los programas federales y su aplicabilidad”, que nunca fue prestado, detalló la Fiscalía.

La semana pasada, un testigo protegido de la Fiscalía del estado aseguró que César Duarte pagó un millón de pesos a cada diputado que votó a favor de la bursatilización de 6 mil millones de pesos de la deuda estatal.

En julio de 2016, con 23 votos a favor, 8 en contra y 2 ausencias, el Congreso de Chihuahua aprobó la bursatilización de bonos carreteros por 25 años para obtener los 6 mil millones de pesos.