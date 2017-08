¡Cuidado! medusas aguamala, invaden playas mexicanas

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro Dermatológico de Alta Especialidad (Cedae), recomendó a la población que en esta temporada de verano, tengan cuidado al visitar los destinos de playa, por presencia de medusas aguamala.

De acuerdo con información de Excelsior, este centro declaró que las picaduras de estas medusas causan daño a la piel por la irritación que produce su veneno y los primeros síntomas que se reflejan son, ardor, comezón e hinchazón.

Actualmente han aumentado los ataques de esta especie principalmente en la costa del Golfo de México: Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

También te puede interesar: Perros atacan a un joven; pierde la vida

'Su picadura es dolorosa y su veneno irrita seriamente la piel. Entre las reacciones que provoca se encuentran ardor, comezón, hinchazón, granitos rojos o ampollas, inflamación de la lengua o los párpados, o hiperestesia (cuando cualquier contacto se siente con gran intensidad)', indicó Jatziri Chávez, directora de Cedae.

Aunque no lo parezca, las medusas aguamala pueden producir paro cardiorespitarotio y en muchos casos, llevar a la muerte. Es por eso que lo primero que tiene que hacerse cuando te atacan, es retirar los tentáculos con una toalla guantes o pinzas para evitar ser picado de nuevo.

Hay que neutralizarse el veneno, con vinagre al 10 por ciento, el cual ayuda a reducir el dolor y causa una mínima reacción en la piel, o con fórmulas ya preparadas, las cuales suelen contener sulfato de aluminio.

También es importante, no rascarse ni frotar la herida, lavar ésta con agua salada y no dulce, no secarse la piel con la toalla ni ponerse arena, bañar la zona con agua helada para calmar el dolor y tomar un antihistamínico si la reacción es muy intensa.

Si persisten las molestias, consultar al médico pues eso quiere decir que necesitas un antídoto para evitar la gravedad.