Vuelo en Tuxtla Gutiérrez se retrasa más de 12 horas

Agencia

México.- Varias personas criticaron este viernes el mal servicio brindado por la aerolínea Interjet, pues el vuelo 2606 que cubre la ruta de Tuxtla Gutiérrez a México, lleva más de 12 horas de retraso, por lo que se encuentran actualmente varados en el aeropuerto de la ciudad chiapaneca, informó López Dóriga Digital.

De acuerdo con los inconformes, el vuelo estaba programado para las 19:50 horas, sin embargo las horas pasaron sin que pudieran despegar y sin que la aerolínea les diera alguna explicación por el prolongado retraso.

Asimismo, denunciaron que Interjet no les ha ofrecido una indemnización por el retraso, a pesar de que a las 09:00 h continuaban detenidos y que así lo dispone la Ley de Aviación Civil. Indicaron que hasta ahora lo único que ha hecho la aerolínea es darles comida y café, además de ofrecerles el transporte a un hotel.

Uno de los pasajeros relató sobre la situación que “nos cambiaron el vuelo al 5603 que está programado a las 7:50 horas pero no ha llegado el vuelo y estamos retrasados casi 12 horas aquí. Dormimos aquí, no nos dieron hospedaje, no nos dieron nada. Está tremendo y la atención, la gente desgraciadamente los empleados no tienen ni idea de lo que está pasando, no nos pueden resolver, no tienen nada oficial, dicen que hablemos a un 01800 y que ahí nos dirán el motivo oficial por el que se canceló este vuelo”,

Al respecto, personal de Interjet se argumentó que el avión no que sería utilizado en el vuelo no logró salir de la Ciudad de México debido al mal clima, por lo que el retraso no fue su culpa y no ofrecerán ninguna compensación.

Sobre las acusaciones de que no informó a tiempo a los pasajeros, añadieron que se debió a que intentaron conseguir un segundo avión que pudiera realizar el viaje sin éxito.

Sin embargo, los afectados han declarado que otras aerolíneas si han volado en la misma ruta. Añadieron que también presentan retrasos, pero en ningún caso de más de 12 horas.