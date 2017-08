Mantente sano durante tus vacaciones siguiendo estos sencillos tips

Agencia

México.- Los mexicanos aprovechamos el peso fortalecido frente al dólar y le daremos vuelo a la hilacha, huyendo de las noticias de si Duarte o no Duarte.

Y mientras hemos sido constantes en nuestros workouts para llegar en "such a good shape" (como diría Trump) al verano, no queremos que nuestro esfuerzo se vaya por la borda en un par de semanas.

De acuerdo con HuffPost México, estas son algunas recomendaciones para conservar el mood sano al punto aunque estés del otro lado del mundo.

1. No te olvides de la fibra y la proteína

Las vacaciones se sienten como una excelente excusa para convertirse en un monstruo come galletas, pero cambiar tu dieta de la noche a la mañana no es nada aconsejable. Claro que todos queremos pasarla bien, y para no sucumbir a la desgracia de kilos de más, te recomendamos no olvidar la fibra y la proteína para mantenerte satisfecha. Probablemente no encuentres los mismos productos que en casa, pero los frijoles, las semillas, las legumbres y el arroz o la pasta integrales, son excelentes opciones. También prueba frutas y nueces, que bien puedes traer en la bolsa sin necesidad de refrigerarlas.

2. Consérvate fresco

Comer suficiente fruta y vegetales ayudará a tu digestión, además de mantener tu piel en buen estado. Recuerda, 4 porciones de cada una es lo idea. Aviéntate a probar las frutas locales para darle un toque exótico a tu vacación.

3. Soluciones al jetlag

El jetlag puede ser inevitable, sin embargo dormir las horas necesarias ayudará mucho. No olvides llevar, en caso de no ir en business class, una buena almoahda, algo para tapar tus oídos y ojos. Calcetines cómodos. Los suplementos de magnesio naturales te pueden ayudar a relajar el cuerpo mientras vuelas.

4. Snacks

Y no solo se trata de dormir. Empaca algunos snacks que te puedes comer en los traslados, tipo barras de avena y granola (ojo con el exceso de azúcar) o chocolate oscuro, porque el café espresso es bueno pero no suficiente. Pero la cafeína en el chocolate es mejor que la que trae una taza de americano, mientras que la energía en las barritas y los ácidos de Omega-3 en las nueces, te pueden mantener despierto hasta que sea la hora de dormir en tu destino.

5. Sol sanamente

Asolearse pocos minutos y con bloqueador. No hay de otra. El cáncer en la piel no es un mito urbano ni playero. Aplícalo constantemente.

6. Hidratación, hidratación, hidratación

No hay nada peor que regresar de la vacación y darte cuenta que tu cara está más cuarteada que los glaciares que se desprenden en el Polo Norte. La hidratación comienza desde el avión. Nada reseca más la piel que volar a 40 mil pies de altura. Empaca una crema hidratante y no dejes de tomar agua durante el vuelo. Combina con agua de coco. Olvídate del alcohol si quieres evitar hincharte.

7. Más agua

Para prevenir dolores de cabeza, toma más agua. Si estás en climas tropicales es necesario que aumentes tu consumo de H2O. Y por cada drink, consume un vaso con agua. Ayudará a tu digestión también.

8. Mantente activo

Si caminar de tu cama al camastro fue lo que más planeaste para quemar calorías te hizo en el día, no te culparemos. Sin embargo, estar de vacaciones no significa no moverse ya que eso solo te hará sentir más cansado, aunque no lo creas. Lo divertido es buscar una actividad distinta para sentir la desconexión de casa. Desde caminar, saltar la cuerda, salir a correr... media hora o 45 minutos serán suficientes.

9. Medita

La mente también necesita vacaciones. Encuentra por lo menos diez minutos al día para practicar meditación. Instala apps de meditación en tu teléfono y sigue las instrucciones si es que no encuentras un maestro a la redonda. Respira.