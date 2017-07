Corea del Norte lanza un misil balístico; Trump envía un tuit

Agencia

Corea del Sur.- El ejército de Corea del Sur afirma que Corea del Norte realizó el martes un nuevo lanzamiento de un misil balístico.

De acuerdo con López Dóriga Digital, el lanzamiento es parte de una serie de pruebas que Corea del Norte ha hecho en los últimos meses como parte del desarrollo de un misil con capacidades nucleares que pueda llegar a Estados Unidos.

También te puede interesar: Norcorea pide pena de muerte para expresidenta surcoreana

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo a través de un comunicado que el lanzamiento del martes se realizó desde la provincia de Phyongan del Norte y se le reportó de inmediato al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

“Corea del Norte lanza otro misil. ¿Este chico no tiene algo mejor que hacer con su vida?: Trump”

No quedó esclarecido de inmediato si se trata del lanzamiento de rutina de un misil de corto alcance o un intento por perfeccionar los misiles de largo alcance de Corea del Norte.

La agencia de noticias Yonhap agregó que el incidente ocurre pocos días después que el presidente surcoreno Moon y su colega etadunidense Donald Trump conversaron sobre la situación en la península coreana tras sucesivos ensayos militares del gobierno de Pyongyang.

Después del ataque, Donald Trump usó su cuenta de Twitter para criticar la acción.

“Corea del Norte lanza otro misil. ¿Este chico no tiene algo mejor que hacer con su vida?”, indicó.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....