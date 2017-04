Decoran un edificio con emojis famosos de WhatsApp

Agencia

El arquitecto holandés Changiz Tehrani decoró la fachada de un edificio de Amersfoort, Países Bajos, con 22 de los famosos 'emojis' de Whatsapp. Su objetivo es incluir algo en el edificio que lo identificase como del siglo XXI, y nada parece ser más propio de esta época que los emoticonos.

En la arquitectura clásica se utilizaban cabezas de reyes y gárgolas para decorar edificios", opina Tehrani en declaraciones a The Verge. Por ello, el holandés cree que en el futuro será posible adivinar en que año fue diseñada la fachada tan solo con mirar los emojis.

Los decoraciones con emoticonos fueron construidas a partir de un molde 3D creado por Attika Architekten, empresa arquitectónica a la que pertenece Changiz Tehrani. Dichos moldes fueron rellenados con cemento blanco, y cuando fraguó, los 'emojis' fueron colocados en los círculos decorativos que adornan una de las fachadas del edificio.

El inmueble está situado muy cerca de un colegio, algo que ha venido bien para la difusión en Internet de la curiosa decoración. "Los estudiantes se sientan en la plaza, comen y se sacan fotos con los 'emojis'", señala el arquitecto sobre el éxito de su creación entre la gente joven.

Sin embargo, Tehrani admite no haber preguntado a la gente de más edad de la localidad sobre la decoración basada en emoticonos. "No sé si las personas mayores reconocerán los 'emojis', pero si tienen un 'smartphone' estoy seguro que los habrán visto".

En este sentido, Changiz Tehrani no teme a las críticas que pueda suscitar su obra al representar símbolos de nuestra época. "Alcanzar la inmortalidad arquitectónica es casi imposible, por lo que es mejor abrazar algo contemporáneo", destaca el arquitecto, que no descarta que los emojis puedan desaparecer de nuestros mensajes en un futuro. "No importa, siguen existiendo en el presente", señala el holandés sobre los motivos de su obra.