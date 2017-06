Quedan enterradas más de 100 personas en China (Video)

Agencia

SICHUAN, China.- Más de 140 personas han quedado enterradas por un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias torrenciales que han caído en el condado de Maoxian de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, informa SINA.

Según el medio, la catástrofe, que dejó cubiertos unos 40 hogares, tuvo lugar el sábado a las 6 de la mañana (hora local). Hasta ayer por la noche (hora de México) solo dos personas habían sido rescatadas de los escombros, informa RT.

En la zona afectada se realizan trabajos de rescate. Las autoridades han declarado el nivel 'I' de emergencia, el más alto de los cuatro niveles existentes en el país. Las autoridades siguen evaluando los daños causados por el deslizamiento.

#Update Over 100 people buried in landslide in SW China, rescue underway https://t.co/fXWs8xCIqh pic.twitter.com/pCROZpMvUa