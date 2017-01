Agencias

NUEVA YORK, EU.- Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles, seis meses después de la última, cuando estaba inmerso en una encendida campaña electoral en su carrera presidencial contra Hillary Clinton.

Casi medio año y una victoria electoral después, el presidente electo se pondrá finalmente ante los reporteros para responder a preguntas sobre el papel que cree que jugó Rusia en el año electoral con el hackeo a grupos democráticos, interferencias que según la comunidad de inteligencia tenía como objetivo ayudar al republicano a derrotar a Clinton. Trump ha negado esa afirmación.

En la rueda de prensa, que tendrá lugar a última hora de la mañana en el vestíbulo de la Trump Tower, se espera que el empresario enfrente cuestiones sobre cómo planea desvincularse del negocio inmobiliario internacional y los demás negocios de su familia.

Trump planeaba esbozar esos pasos en una conferencia de prensa a mediados de diciembre, pero lo aplazó debido en parte a la complejidad del asunto.

Por otra parte, un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press el martes que los servicios de inteligencia informaron a Trump acerca de un informe no confirmado de que Rusia tenía información personal y financiera comprometedora sobre él. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente sobre el asunto.

Poco después, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - ¡UNA TOTAL CACERIA DE BRUJAS POLITICA!".

Un vocero del presidente Vladimir Putin rechazó las denuncias el miércoles.

El vocero Dmitry Peskov calificó la noticia de "total invención y completo disparate". El Kremlin, insistió el vocero, "no participa en la recopilación de material comprometido".