Donald Trump empuja al primer ministro de Montenegro (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer, salir de Estados Unidos le afecta a Donald Trump. En su primera gira internacional, el presidente no sólo ha sido desairado por su esposa Melania, sino que también fue criticado por escribir menos de 140 caracteres en el libro de visitas del monumento a las víctimas del Holocausto, informa Milenio.

Ahora Trump vuelve a ser señalado por su particular forma de mostrar su poder. Durante la conferencia que los líderes de la OTAN tuvieron en Bruselas, Bélgica, el mandatario estadounidense jaló y empujó al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic para evitar quedarse atrás.

El hecho no quedó sólo en un empujón. Una vez al frente del grupo, Trump se acomodó el saco y levantó la cabeza en actitud arrogante, hecho que pareció no molestar a sus acompañantes.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd