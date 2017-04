Duarte decide ‘esperar’ para analizar su extradición

Agencia

Guatemala.- A tres horas de haber iniciado la audiencia, realizada en sala de audiencias del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte se reservó el derecho a decidir sobre su extradición a México.

Ante un tribunal de Guatemala, aclaró que esta decisión no ‘quiere decir que no lo vaya a hacer’, pero que esperará a que llegue la solicitud formal de extradición, informa el portal de noticias Excélsior.

“En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría; esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo el derecho hasta que llegue la solicitud formal”, comentó Duarte de Ochoa.

Trascendió que las autoridades mexicanas tendrán un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Veracruz.

Durante la diligencia el político lució cabizbajo, por momentos nervioso, e informó que que tenía seis meses en el país centroamericano y que su pasaporte fue entregado a una jueza.

Además, precisó algunos datos personales como su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento… por su parte su abogado defensor indicó que no han tenido acceso al expediente.

A Duarte se le informó sobre la solicitud de extradición, debido a que el sistema de justicia en la Ciudad de México requería de su presencia para juzgar los siguientes hechos que se le han imputado: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos federales y uso indebido de los mismos.