¿Tienes planes de viaje? Aplica estos tips para ahorrar

México.- Muchos viajeros no sólo de México sino de todas partes del mundo suelen viajar con ciertas restricciones de dinero, cuando nos contactan algunas personas interesadas en viajar muchas de ellas dudan en aventarse a realizar su viaje por miedo a que no les alcance su presupuesto o gasten de más, según informa México Destinos.

Estas son algunas ideas o trucos sencillos que podemos poner a prueba antes y durante nuestro viaje para ahorrarnos un poco de dinero, que en conjunto pueden ser la diferencia entre salir de vacaciones o quedarnos en casa con las ganas.

Qué tienes que tener en cuenta para viajar más barato:

Planea

La gran mayoría de los mexicanos tendemos a dejar las cosas al último momento o hacerlas al “ahí se va”. Si desde un principio definimos los lugares a donde queremos ir, investigamos costos y definimos nuestro presupuesto podemos optimizar nuestros recursos para elegir las opciones más convenientes.

Define tu tipo de viaje

Si planeas un viaje para relajarte en el hotel tal vez te convenga reservar algo de lujo o con muy buenas instalaciones y un plan todo incluido para disfrutar tu estancia, si por el contrario te interesa más conocer el lugar que visitas y realizar actividades puedes sacrificar un poco la categoría de hotel, elige un plan de solo hospedaje y tal vez opciones de menor categoría, al final si solo lo vas a ocupar para dormir elige algo económico que sea cómodo y limpio, no necesitarás mucho más.

Monitorea las divisas

Si planeas viajar al extranjero investiga la cotización de las monedas para elegir el mejor momento para viajar donde tu dinero rinda más, investiga bien que tan caras son ciertas ciudades, por ejemplo incluso en Europa no es lo mismo viajar a Paris que a Praga.

Compara paquetes y servicios por separado

Si bien mucha gente piensa que los paquetes tienen descuentos ficticios para ciertos destinos o recorridos te puede convenir un paquete que ya incluya transporte y comidas, de igual forma no necesariamente un paquete siempre será más barato, lo mejor es comparar ambas opciones para elegir lo mejor.

Investiga si hay algún evento especial durante tu estancia

A veces no lo sabemos pero cuando viajamos nuestra estancia coincide con algún evento de la localidad a donde vamos, esto puede hacer que los precios suban o haya poca disponibilidad, investiga un poco en internet para asegurarte que no te suceda esto si no te interesa dicho evento.

Compra con anticipación

Existen muchos hoteles, aerolíneas o prestadores de servicios que lanzan promociones de reserva anticipada, si apartas tu lugar con meses de anticipación puedes conseguir buenos descuentos u otros beneficios.

Compra de último minuto

Esta puede ser una estrategia un poco más arriesgada pero algunas veces se consiguen buenas ofertas en reservaciones de último minuto ya que los proveedores quieren ocupar los últimos lugares que les quedan, suele funcionar mejor cuando no tenemos un destino definido y en el último momento nos vamos a donde más convenga.

Compara diversas opciones

Aunque ya te hayas decidido por cierta opción de hospedaje siempre es bueno que compares en diferentes agencias de viajes, sitios web, buscadores, etc. ya que podrías encontrarlo más barato, no es una regla que siempre lo encontrarás más barato en la web del hotel o en cierta agencia, normalmente varía y cierto hotel puedes encontrarlo a mejor precio en un sitio y otros en otro.