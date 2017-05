Tuiteros 'festejan' el cumpleaños de la princesa Charlotte

Agencia

Londres.- El príncipe Guillermo y su esposa Kate compartieron hoy una fotografía de su hija, la princesa Charlotte, previo a su segundo cumpleaños.

De acuerdo con AP, la foto tomada por la duquesa de Cambridge fue difundida en la cuenta de Twitter del palacio de Kensington, a un día de que Charlotte cumpla 2 años.

En la imagen se ve a Charlotte en los terrenos de Anmer Hall, la casa de campo de la familia, llevando un suéter amarillo decorado con imágenes de ovejas.

A pocas horas de su publicación, la fotografía lleva más de cinco mil 500 retuits y más de 20 mil 700 likes hasta el momento, los cibernautas le desearon feliz cumpleaños a la pequeña.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/0Xftc3EFPz