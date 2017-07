Conoce el 'WhatsApp' de Amazon: ¡Anytime!

Agencia

TECNOLOGÍA.- El mercado de las aplicaciones de mensajería instantánea está dominando a sus anchas por WhatsApp, WeChat y Facebook Messenger, mientras otros actores como Telegram o Google Allo están a años luz en usuarios de estas principales aplicaciones, informó el portal Computer Hoy.

Amazon no quiere quedarse relegada y lo quiere intentar con una supuesta nueva aplicación de mensajería instantánea que tendría como nombre Anytime y que podríamos ver en nuestros dispositivos (móviles y de escritorio) a lo largo del presente año.

Anytime by Amazon sería la nueva app con la que la gran distribuidora pretende hacerse un hueco en este complicado mercado, y para ello no sólo contaría con las características innatas de este tipo de apps, sino también con otras nuevas que le darían personalidad única. No obstante esta nueva aplicación de mensajería de Amazon tomaría prestadas características de sus tres principales rivales para hacer un todo-en-uno que sea del agrado del público.

Filtros y máscaras

Entre las características de Anytime de Amazon figurarían funciones comunes como envío de mensajes cifrados, multimedia, sticks, GIFs, menciones o localización, junto a otros añadidos más exclusivos como juegos multijugador, compra de entradas o filtros y máscaras, junto algún tipo de soporte para la tienda de Amazon o bien con Alexa, el asistente de voz.

Otra de las principales diferencias es que permitiría el registro de los usuarios no con número de teléfono, sino mediante nombre de usuario, haciendo que no se dependa tanto del número telefónico para participar ni agregar a ninguna persona, facilitando de esta manera el registro.