Conoce las nuevas actualizaciones de Pokémon Go

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las actualizaciones de Pokémon GO se dividen en dos: las principales, como por ejemplo la de junio de 2017, y las menores. Las primeras de ellas son las que añaden nuevas características que cambian de forma importante el juego. Las otras, como la de hoy, son las que mejoran aspectos y bugs de menor relevancia, informó el portal Computer Hoy.

No obstante, hay que decir que poco a poco, estas actualizaciones van implementando novedades menores en Pokémon GO. A largo plazo son tan importantes como las principales, sólo que no realizan cambios radicales. Son las que han hecho que el juego haya cambiado desde su lanzamiento.

También te puede interesar: Conoce el nuevo 'microondas' que enfría bebidas

La última actualización de Pokémon GO es la 0.69.0 para Android y la 1.39.0 para iOS. En el caso de los móviles Android, aún no está disponible desde Google Play en España, aunque puedes descargar el archivo de instalación APK desde la web APKMirror e instalarlo tú mismo como explicamos aquí.

Las novedades son las siguientes:

Añadido un icono a la pantalla de información de cada Pokémon para indicar cómo fue capturado

Ahora puedes girar la Poképarada un gimnasio después de haber completado una incursión

Puedes dar bayas a los Pokémon que tengas en gimnasios incluso si no estás cerca

Puedes dar bayas a los Pokémon de los gimnasios incluso si su motivación está al máximo

Arreglo de otros errores

Son los cambios en los gimnasios los más importantes de esta actualización. Hay que tener en cuenta que dar bayas a los defensores te da polvos estelares y experiencia, así que poder hacerlo sin tener que ir físicamente al lugar supondrá una buena fuente de ingresos.