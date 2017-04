¡Malas noticias! Retrasan el lanzamiento del nuevo iPhone

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hay pocas cosas que no se sepan ya sobre el nuevo iPhone, el modelo premium que Apple lanzará junto a las habituales revisiones de media generación (en este caso, los iPhone 7S y 7S Plus). Y para bien o para mal, uno de los rumores más negativos sobre el teléfono va ganando fuerza: su lanzamiento no será en septiembre, sino en octubre o incluso noviembre, informó El Mundo.

La nueva información llega de mano de Nikkei, que junto a KGI Industries, son los responsables de las filtraciones más relevantes y acertadas sobre el iPhone. Según publican, Apple ha tenido problemas para rematar a tiempo el nuevo teléfono debido a la inclusión de una nueva pantalla OLED, componentes para cargarlo de forma inalámbrica y nuevas placas base.

Es un comentario que se suma al de Ming-Chi Kuo, de la ya mencionada KGI Industries. En uno de sus informes, asegura que habrá muy pocas unidades en septiembre y que la mayoría de teléfonos empezarán a venderse a partir de octubre o de noviembre por las pocas unidades que Apple tendrá finalizadas.

La culpable, irónicamente, parece ser Samsung. La empresa surcoreana es la que ha suministrado los paneles OLED a Apple. El plan original era tener las pantallas listas para mayo, pero parece que la producción no terminará realmente hasta junio, lo que impactará en la construcción del teléfono y hará que no llegue a su habitual fecha de lanzamiento de septiembre.

Nuevos teléfonos

Por supuesto, Apple no ha confirmado absolutamente nada sobre estos datos y no se espera que digan nada sobre sus nuevos teléfonos hasta que los presenten.

Esta mala noticia se suman otros rumores sobre los problemas para introducir ciertas novedades en el nuevo iPhone. Según las últimas filtraciones, está casi confirmado que no contará con un lector de huellas integrado bajo la pantalla (algo que Samsung también quería para el Galaxy S8). En su lugar, y debido a que no tendrá un botón de home en el frontal, este se trasladará a la parte trasera o, como apuntan otros rumores, podría desaparecer y ser sustituido por un sensor de iris.