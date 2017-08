Estos son los mejores juegos para PC... ¡Gratis!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos años el panorama ha cambiado bastante en el mundo de los videojuegos. Videoconsolas o PC sigue siendo la principal disyuntiva para muchos gamers, aunque muchos de ellos juegan en los dos. También surge una nueva: pagar por videojuegos o ir a por los free to play, los juegos gratis por excelencia, informó el portal Computer Hoy.

Estos títulos tienen varias particularidades. Para empezar, pocos de ellos son gratis por completo.

Lo normal es que integren elementos de pago, las conocidas como microtransacciones, para hacer algo de caja. Por eso, aunque puedes descargar y jugar gratisa estos juegos en tu PC, vas a tener que pagar si quieres llegar rápido a la cima u obtener ítems más poderosos.

Este modelo exaspera a muchos jugadores, y es que no todas las compañías exprimen a su base de usuarios de igual manera. Algunas permiten jugar sin problemas y sin pagar, aunque dejando en desventaja a los jugadores que no han pagado. Otras marcan una frontera aún más clara y dolorosa entre los que suelen tirar de billetera y los que no.