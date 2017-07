Agencia

Estados Unidos.- Una de las ventajas que ofrece actualmente esta plataforma es su accesibilidad y la posibilidad de compartir una cuenta con una o más personas. La popularidad de Netflix ha subido en parte gracias a esta opción que permite dividir costos sin perder calidad ni tiempo.

Sin embargo, no todo lo bueno puede durar para siempre, de acuerdo con una nueva decisión tomada por la corte de Estados Unidos, usar una contraseña que no es de tu propiedad ahora es un delito federal. Por si fuera poco, The Guardian informó que el uso compartido de contraseñas también se encuentra en el mismo nivel que el hacking para la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras (seguramente si compartes tu cuenta ahora eres un criminal en EU).

Lo única esperanza que nos queda es que Netflix tome cartas sobre el asunto, ya que la plataforma siempre se ha caracterizado por ser pro-contraseña (otra razón por la que es el medio de streaming favorito), la mala noticia es que los números de la compañía no han sido precisamente positivos.

De acuerdo con una encuesta de Reuters, 21% de los usuarios entre 18 y 24 años comparten cuentas y los especialistas pronostican un futuro un tanto oscuro para la empresa. Para el segundo trimestre del 2017, creen que reportarán reducción de ingresos de entre 31% y 19%, así como pérdidas por 550 millones para el 2019 si se siguen compartiendo las cuentas, por lo que esta supuesta nueva ley podría ser benéfica para ellos y eso implicaría que no buscaran eliminarla.

¿Qué sería lo ideal? Que Netflix no ceda de manera tajante ante la crisis y proponga costos un poco más elevados pero sin perder la posibilidad de compartir cuentas.