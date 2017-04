Agencia

Madrid, España.- WhatsApp es la app con la que cada vez más gente comparte contenido, sean vídeos o fotos, por lo que resulta lógico que sus creadores se hayan lanzado a desarrollar una forma de mostrarlos más atractiva que la actual.

Según la cuenta WABetaInfo, la aplicación recibirá la opción de hacer álbumes de fotos en una próxima actualización. De momento, sólo se puede acceder a ella mediante una versión preliminar de la app para iOS, el sistema operativo del iPhone, pero ya hay imágenes de cómo podría ser, informa el portal Mundo.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE