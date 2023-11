Acuerdos Artemis de la NASA le dan la bienvenida a Bulgaria

Los Acuerdos Artemis le dieron la bienvenida a Bulgaria, quien se convierte en la nación 32 en unirse a un mismo propósito: compartir conocimientos y recursos para impulsar la exploración espacial a un nuevo nivel.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, selló la unión al estrechar su mano con la ministra de innovación y crecimiento de Bulgaria, Milena Stoycheva.

The global partnerships made in the Artemis era will create possibilities that benefit members of the Artemis Generation around the world. @NASA is honored to welcome Bulgaria as the 32nd nation to sign the Artemis Accords! pic.twitter.com/AknrWxdgVk