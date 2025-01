Acuerdos Artemis reciben a su primer integrante de 2025: Finlandia

A casi unos días de que finalice el primer mes del año, los Acuerdos Artemis de la NASA decidieron sorprender al universo y al planeta Tierra con la llegada de su primer integrante de 2025: Finlandia.

Esta iniciativa, fue creada en 2020 con la finalidad de asegurar la colaboración internacional en la exploración espacial responsable y segura, en beneficio de toda la humanidad.

Gracias al compromiso de diversas naciones de todas partes del mundo, es que Finlandia pudo convertirse en el país número 53 en unirse a los Acuerdos Artemis, firmando su integración en una ceremonia realizada en el marco del Taller de Satélites de Invierno 2025 de la Universidad Aalto en Espoo, Finlandia.

Welcome to Artemis, Finland! 🇫🇮



Finland has joined 52 other nations from all over the world that have committed to the safe and prosperous exploration of space. https://t.co/T5mYQPxgIR pic.twitter.com/dTx6MPdJ4W