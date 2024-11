El apocalípsis al estilo ‘El Planeta de los Simios’ está cada vez más cerca de ‘cancelarse’, pues las autoridades de Carolina del Sur confirmaron esta semana la captura de 30 de los 43 monos fugitivos de Alpha Genesis.

Hace tan sólo unos días, miles de personas alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, entraron en pánico al revelarse que 43 macacos rhesus de un centro especializado en experimentación con primates en Yemassee, Carolina del Sur, se habían escapado.

Muchos incluso comenzaron a bromear en redes sociales de que justo así es como inicia la saga de ficción protagonizada por el actor Andy Serkis, quien le da vida a ‘César’.

South Carolina lab recaptures 5 more escaped monkeys — but 13 are still loose https://t.co/sgUUxcQpgs pic.twitter.com/ezSsDFHSdg