Anuncia López- Gatell cuál es la prueba médica aprobada para detectar el coronavirus

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell en conferencia de prensa, anunció que la implementación de pruebas rápidas para detectar de forma inmediata el coronavirus no han sido validadas por ninguna autoridad internacional.

López-Gatell aclaró que la única prueba aprobada hasta el momento en México para detectar el nuevo coronavirus es denominada PCR (por sus siglas en inglés), que se basa a nivel molecular y en tiempo real de la Reacción en Cadena de la Polimerasa.

Asimismo el subsecretario de salud afirmó que el resultado tiene que avalarlo el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). Aseverando que este método fue desarrollado recientemente en Berlín, Alemania y es el estándar de diagnóstico implementado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hay pruebas de laboratorio que pueden identificar el virus que provoca el Covid-19​​​​​​​ en muestras respiratorias. Afirmando que se trata de paneles diagnósticos de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real (RT)-PCR, y pueden ofrecer resultados en 4 a 6 horas.

En el informe del organismo americano se afirma que no a todas las personas se les debe realizar la prueba del Covid-19. Por lo que destaca a dos colectivos primarios:

Los CDC establecen que las decisiones acerca de la realización de pruebas quedan a la entera discreción de los departamentos de salud y/o médicos estatales y locales.

“Los médicos deberían trabajar con sus departamentos de salud estatales y locales para coordinar la realización de pruebas a través de los laboratorios de salud pública, o trabajar en conjunto con laboratorios clínicos o comerciales”, se estipula en el portal del organismo americano.

Tras establecer contacto con autoridades de Alemania, el Robert Koch Institut nos notificó que este país no realiza pruebas rápidas. Ninguna autoridad sanitaria del mundo las ha acreditado. No es una resistencia nuestra; si no son competentes, no tenemos por qué utilizarlas. pic.twitter.com/dLB7ksblQU