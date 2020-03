Apps que ayudarán a cuidar tu salud durante la cuarentena

México.- La organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que las constantes noticias sobre el Covid-19 están afectando la salud mental de las personas, particularmente los que tienen ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo.

La OMS también emitió recomendaciones para relajar la mente y sobrellevar la cuarentena en casa entre las que están la actividad física como bailar; hacer ejercicio, realizar actividades como leer o los juegos de mesa, meditar, comer sano y beber mucha agua.

Por ello, te recomendamos usar las siguientes aplicaciones que mantendrán tu mente despejada.

YouTube

La plataforma de video usó el hashtag #QuédateEnCasa para armar distintas listas de reproducción donde podrás ver a creadores de contenido enfocados en cocina, rutinas de ejercicio, baile, maquillaje y limpieza.

Snapchat

La aplicación compartió un conjunto de herramientas llamadas “Here for You” con las que busca ayudar a los usuarios con problemas emocionales o de salud mental.

Cuando los usuarios de la app busquen temas como ansiedad, depresión, estrés, dolor, acoso escolar o pensamientos suicidas, Snapchat les mostrará datos de expertos locales para pedir ayuda.

Meditación y relajación

Calm, Headspace, Tingles o Simple Being son aplicaciones que cuentan con contenidos multimedia con ejercicios de respiración, meditación, ASMR, audiolibros, sonidos ambientales y hasta un registro de tus emociones diarias.

(Con información de Expansión)