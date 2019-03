Va a urgencias por dolor de cabeza y sacan una araña de su oído

Agencia

INDIA.- Dolores de cabeza y un cosquilleo en el oído motivó a una mujer de la India a acudir al área de urgencias de un hospital, en la provincia de Karnataka, sin imaginar que sus molestias eran causadas por ¡una araña!

De acuerdo con los informes, la señora identificada como Lekshmi, se quedó dormida por la tarde en su terraza y para cuando despertó sentía un terrible dolor de cabeza y un hormigueo en el oído, publica el portal de noticias del periódico Excélsior.

También te puede interesar: Trabajan sistema para detección de picaduras de araña violinista

Como cualquiera lo hubiera hecho, metió su dedo a la oreja, pero no sintió nada fuera de lo común, incluso pidió a su hija que la revisara pero tampoco encontró nada.

Fue hasta horas después que el dolor se volvió insoportable y acudió a un hospital de la zona. Allí los médicos alumbraron la oreja de la mujer y vieron al arácnido moviéndose dentro del canal auditivo hasta que salió.

“Estaba aterrorizada porque podía sentir el movimiento de una criatura en mi oído”, dijo la mujer sobre la araña que fue halladle en su cuerpo.

“El dolor agudo en mi oído me asfixiaba. No pude pensar en nada y me quedé petrificad cuando el médico confirmó la presencia de una araña en mi oído”, relató la mujer.

Así que si decides tomar una siesta al aire libre, primero asegúrate de que no hay bichos cerca.