Asegura estudio clínico que reinfectados de coronavirus podrían no contagiar

COREA DEL SUR.- Recientes estudios clínicos sobre el comportamiento de la pandemia por coronavirus dieron a conocer que las personas que superaron la enfermedad por Covid-19 podrían no contagiar pese a que su cuerpo ha sido infectado por la cepa.

Se trata de científicos de los Centros Coreanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) quienes estudiaron a 285 supervivientes de Covid-19 que dieron positivo al coronavirus tras aparentemente recuperarse de la enfermedad, según indicaba un resultado negativo anterior de la prueba. No se concluyó que los pacientes que volvían a dar positivo propagaran la infección, y las muestras de virus recogidas de estos individuos no proliferaron en cultivos, lo que indica que los pacientes expulsaban partículas de virus no infecciosas o muertas.

Te puede interesar: Los demócratas se benefician del Covid-19: Trump Jr.

Esta información preliminar arroja esperanza a la ciencia médica, a la vez que brinda confianza para aqullas regiones que quieren reanudar la actividad económica a medida que más pacientes se recuperan de la pandemia.

Los datos que emergen de Corea del Sur indican que aquellos que se han recuperado de Covid-19 no presentan un riesgo a la propagación del coronavirus cuando las medidas de distanciamiento físico se relajan.

Los resultados indican que las autoridades de salud en Corea del Sur ya no considerarán que las personas que se han recuperado de la enfermedad son infecciosas.

Tranquilidad para los recuperados de infección por Covid-19

Las autoridades de Corea del Sur dijeron que, según los protocolos revisados, ya no se debería exigir a las personas que den negativo al virus antes de regresar al trabajo o la escuela después de haberse recuperado de la enfermedad y haber completado el período de aislamiento.

“Según los nuevos protocolos, no se requieren pruebas adicionales para los casos que han sido dados de alta tras el aislamiento”, dijo el CDC coreano en un informe.

Algunos pacientes con coronavirus han dado positivo al virus nuevamente hasta 82 días después de infectarse. Casi todos los casos para los que se tomaron análisis de sangre tenían anticuerpos contra el virus.

Gerardo Chowell, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Georgia e investigador de la División de Epidemiología Internacional y Estudios de la Población del Centro Internacional Fogarty, aseveró durante una entrevista brindada al portal Infobae que “Corea tiene experiencia por el manejo de emergencias anteriores, incluyendo el brote de MERS de 2015. Este antecedente reciente ha proporcionado importantes lecciones a la población coreana”.