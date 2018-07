Dietas vegetarianas son más efectivas para bajar de peso

Agencia

España.- Un equipo de investigadores del Comité Médico para la Medicina Responsable de Washington DC (Estados Unidos), ha llevado a cabo un estudio que sugiere que las dietas vegetarianas son casi dos veces más efectivas para adelgazar.

Sus resultados revelan que una dieta basada únicamente en vegetales resulta más efectiva que las convencionales bajas en calorías, no sólo para esos kilos de más, sino también para mejorar el metabolismo de la glucosa debido a la reducción de grasa muscular, informa el portal Computer Hoy.

También te puede interesar: Prepárate para bajar de peso con este jugo ‘milagroso’

La investigación, publicada en Journal of the American College of Nutrition, se llevó a cabo con un grupo de 74 personas con diabetes tipo 2, a los que se les asoció de manera aleatoria una dieta vegetariana o una dieta antibiabética convencional.

Consistía en verduras, cereales, legumbres, frutas y nueces, con productos animales limitados a un máximo de una porción de yogur bajo en grasa al día. Por su parte, la dieta antidiabética siguió las recomendaciones oficiales de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. En ambos casos, tomaron 500 calorías diarias menos en comparación con una ingesta isocalórica.

Los individuos que siguieron la dieta vegetariana perdieron una media de 6.2 kilos, mientras que los que hicieron la dieta antidiabética solo adelgazaron 3.2 kilos. Además, mediante imágenes de resonancia magnética pudieron comprobar que la grasa subfascial e intramuscular (grasa en la superficie y grasa entre los músculos), se redujo más con el régimen basado en verduras.

Por tanto, además de permitir adelgazar casi la mitad de peso, la dieta vegetariana mejora la fuerza muscular y la movilidad, y además tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo de la glucosa.

"Este hallazgo es importante para las personas que quieren perder peso, incluidas las que sufren de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Pero también es relevante para cualquier persona que se toma en serio su control de peso y quiere mantenerse delgado y saludable", afirma la doctora Hana Kahleová, directora del estudio.