¿El plátano te ayuda a bajar de peso?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las verdades que siempre has sabido es que la fruta es buena para ti. Entonces, ¿por qué quitar el plátano en las dietas bajas en carbohidratos? Después de todo, los plátanos son una fruta.

Si eres un fanático de las bananas, no tienes que renunciar por completo. El plátano va a interrumpir tus esfuerzos para perder peso, dice Alissa Rumsey, RD, fundadora de Alissa Rumsey Nutrition and Wellness y creadora de la guía electrónica gratuita 5 Minute Mindful Eating Exercise a Women’s Health, informa Milenio.

Y es que un plátano mediano contiene 27 gramos de carbohidratos, equivalente a más de dos rebanadas de pan blanco, y aproximadamente 14 gramos de azúcar en forma de fructosa, un azúcar simple que el cuerpo digiere rápidamente y puede elevar los niveles de azúcar e insulina en la sangre. Lo que le da un total de 105 calorías.

Pero, mientras que los plátanos contienen azúcar, es azúcar natural, que no es lo mismo que agregar azúcar refinada a tu dieta, como la que agregas a tu café, y también son una gran fuente de potasio, fibra, vitaminas C y B6, y antioxidantes que combaten la inflamación, señala Beth Warren, RDN, autora de Living a Real Life With Real Food.

La fibra del plátano en realidad puede ayudarte a perder peso, dice Warren. Según una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, simplemente aumentar la ingesta de fibra a 30 gramos por día conduce a más pérdida de peso. Un plátano mediano contiene 3.1 gramos de fibra, reduciendo el rápido aumento en el azúcar en la sangre que acompaña a otros alimentos ricos en azúcar. Trata de comerlos antes o después del ejercicio para ayudar a alimentar tus entrenamientos y recuperarte.

En pocas palabras: los plátanos no son el enemigo, así que sí estás tratando de perder peso, concéntrate en tu dieta y ejercicio en general, en lugar de en una sola fruta, te llevará mucho más lejos.