Buena hidratación, fundamental ante la pandemia por coronavirus

ESPAÑA.- “Para combatir la sed, reponer líquidos y mantener nuestro organismo hidratado, lo mejor es beber agua. Debe ser nuestro principal aporte de líquidos”, así lo indica la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Con el fin de que el reciente calor característico del verano, no afecte de más a las personas, las cuales se encuentran asoladas por la pandemia de coronavirus.

Los líquidos son muy importantes a cualquier edad, pero especialmente en niños y ancianos. Es por ello que los especialistas de la salud brindaron las siguientes recomendaciones:

En los niños necesitan más agua en su organismo, el 65% de su peso total. Además, el mecanismo de la sed no está tan desarrollado como en los adultos. Y jugando y moviéndose, necesitan beber para mantener líquidos en su organismo, especialmente en verano.

Y con la edad se pierde la sensación de sed y las reservas de líquido en el cuerpo disminuyen. Todo ello contribuye a que el riesgo de deshidratación se acreciente.

Las personas con insuficiencia cardíaca y algunas otras enfermedades crónicas no deben hacer ejercicio al aire libre en condiciones de mucho calor y humedad, porque su corazón tiene una menor capacidad de reserva para eliminar el calor del cuerpo y puede sobrecargarse.

Asimismo la SENC indicó que los refrescos, carbonatados o no, endulzados con azúcar o fructosa no son líquidos que haya que consumir a diario para asegurar la hidratación, aunque sí están en la cúspide de la pirámide de la hidratación saludable, con un consumo semanal. Mientras que las bebidas alcohólicas de baja graduación (vino, cerveza), son consideradas como no útiles para la correcta hidratación

Decálogo de la buena hidratación

Si quieres estar bien hidratado, debes beber el equivalente a 10 vasos de líquidos al día. Para lograrlo te proponemos aquí las siguientes recomendaciones:

Consume líquidos en cada comida , y también entre horas.

, y también entre horas. No esperes a tener sensación de sed para beber.

Bebe principalmente agua: prefiérela antes que otras bebidas.

Aumenta el consumo de frutas y verduras : son alimentos muy ricos en agua, que también contribuyen a hidratar el organismo.

: son alimentos muy ricos en agua, que también contribuyen a hidratar el organismo. Mantén las bebidas a temperatura moderada.

Vigila a los niños y ancianos de tu entorno: asegúrate de que beben suficiente cantidad de líquido.

cantidad de líquido. Elige las bebidas más adecuadas según la actividad física, el estilo de vida, las circunstancias...

Bebe más líquidos en ambientes calurosos .

. Bebe más antes, durante y después del ejercicio.

El consumo de refrescos debe ser moderado, pues aportan calorías vacías. Si consumes bebidas light para controlar tu peso ten en cuenta que no es recomendable abusar de los edulcorantes que contienen los refrescos sin azúcar.