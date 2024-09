Cápsula de SpaceX llega la Estación Espacial Internacional para ‘rescatar’ a astronautas varados

Dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde junio, recibieron una cápsula de SpaceX que los traerá de vuelta a la Tierra el próximo año, después de una prolongada estadía en el espacio.

La cápsula Dragon, enviada por la compañía de Elon Musk, llegó el sábado tras un lanzamiento exitoso, llevando a bordo una tripulación reducida y asientos vacíos reservados para los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams.

Contact confirmed at 5:30pm ET (2130 UTC). Next, the Dragon spacecraft will complete the docking sequence, and undergo a series of checks before crews can open the hatch and welcome #Crew9 to the @Space_Station. pic.twitter.com/y3ve8FLBqs