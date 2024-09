SpaceX lanza misión de rescate para astronautas varados en la EEI

SpaceX llevó a cabo este sábado 28 de septiembre una misión de rescate para los dos astronautas que se encuentran actualmente en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esta misión, sin embargo, no traerá a los viajeros espaciales de regreso al planeta Tierra hasta el próximo año, ya que la cápsula fue diseñada para llevar de vuelta a los pilotos de pruebas, después de que sus naves espaciales de Boeing regresaran vacías a la Tierra a principios de este mes por razones de seguridad.

Nick Hague, de la NASA, y Alexander Gorbunov, de Rusia, han estado a cargo de las operaciones de recuperación de Butch Wilmore y Suni Williams.

HAPPENING NOW: NASA, SpaceX are preparing for the launch of a Dragon spacecraft, which will bring home stranded astronauts Butch Wilmore and Suni Williams. Two empty seats have been reserved in the capsule for their return. ABC's @GioBenitez has more. https://t.co/QgAX7wROKo pic.twitter.com/Htu4xPKVjc

Este nuevo vuelo, que cuenta con dos asientos vacíos reservados para Wilmore y Williams, se alinea con el cronograma de rotación de tripulaciones de la NASA, que se realiza aproximadamente cada seis meses.

Debido a la planificación de otras misiones programadas, los funcionarios de SpaceX dieron a conocer que no hay forma de regresar a los astronautas antes de finales de febrero.

Cuando finalmente regresen, Wilmore y Williams habrán pasado más de ocho meses en el espacio.

Originalmente, se esperaba que su misión durara solo una semana, cuando se inscribieron en el primer vuelo de astronautas de Boeing que se lanzó en junio.

BREAKING: NASA and SpaceX launched a critical mission today to bring home the two astronauts who have been at the International Space Station since June.



Former astronaut Chris Hadfield says his friends "Butch" Wilmore and "Suni" Williams will be home "probably in March." pic.twitter.com/XODIn8ZFdD