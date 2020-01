¿Has comprado ‘la pastilla negra’? La Cofepris lanza esta advertencia

Cancún.- Se anuncia en sus redes sociales como una compañía que ofrece productos y técnicas no invasivas para mejorar la estética y la salud de quienes los consumen, sin embargo, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomienda no consumirlos.

Se trata de artículos que comercializa la empresa Novirsa, S.A. de C.V. y que, según destaca un comunicado de prensa de la Cofepris, no cuentan con Registro Sanitario otorgado por esta autoridad.

“No se garantiza que hayan sido fabricados con los requerimientos de seguridad, calidad y eficacia que marca la legislación sanitaria vigente, así como tampoco se garantiza que el uso para el cual están siendo comercializados sea el correcto”, advierte la dependencia federal.

Aumentar la masa muscular y el volumen de glúteos y senos sin pasar por el quirófano, combatir el estrés y la ansiedad, tener más cabello y un mejor desempeño sexual son algunos de los beneficios que prometen los productos de dicha empresa.

Ante este tipo de productos, la Cofepris emite las siguientes recomendaciones:

No adquirir, no consumir y no recomendar los productos referidos o cualquier otro “producto milagro” que ostente propiedades terapéuticas.

Consultar a un profesional de la salud para iniciar cualquier tratamiento relacionado con problemas de peso, rendimiento sexual y envejecimiento.

Reportar cualquier reacción adversa o malestar asociado al uso o consumo de dichos productos en la liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?” de la página web https://www.gob.mx/cofepris o al correo [email protected]

Mantiene la recomendación de evitar la Ranitidina

La Cofepris reiteró la suspensión del consumo, fabricación y comercialización de medicamentos con Ranitidina, debido a la presencia de la impureza N-Nitrosodimetilamina, la cual incrementa el riesgo de cáncer.