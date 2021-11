¿Cómo administrar de forma eficiente tu tiempo? aquí cómo lograrlo

El tiempo es invaluable para todos, en ocasiones ha pasado que tienes una infinidad de tareas por hacer y las horas no alcanzan para terminar con ellas.

Probablemente no estés administrando de manera correcta tu tiempo para las actividades que necesitas realizar; la falta de Disciplina, hábitos organizacionales y la procrastinación, estén manejando tu tiempo.

La disciplina y la motivación son herramientas principales para poder llevar a cabo una buena administración de nuestro tiempo y agilizar las tareas deseadas.

Debes establecer objetivos claros que ayuden a que tu energía se concentre en las actividades a realizar; es importante realizar una agenda de actividades con tiempos definidos para realizarlos.

Antes de ir a dormir destina un tiempo para elaborar un calendario de actividades, revisa por la mañana la lista de pendientes esto ayudará a crear un hábito, hasta que se vuelva una rutina.

Evita las distracciones, pasar tiempo revisando las redes sociales o ver la Tv por largo rato, genera un mal hábito. Por lo que se recomienda destinar un tiempo para descansar en el cual puedas realizar estas actividades, claro es válido darse un tiempo durante el día para bajar los niveles de tención y agotamiento.

Mantener una buena alimentación como descansar a tus horas ayuda a un mejor desempeño, claro habrá días en los cuales no puedas llevar todo al pie de la letra, ya que no somos robots, la clave está en la disciplina y coordinara horarios para cada cosa por lo que no te sientas mal si en el primer intento no lo logras, los próximos días estarás viendo los resultados.

descansar

Un ambiente organizado puede ayudarte, ver un espacio desorganizado muchas veces puede causar tensión, mantén cada cosa en su sitio para mantener un espacio organizado; verás como el ambiente y tu energía cambia por lo que ya no querrás ver nada desorganizado, si un día se te olvida, no te preocupes, tienes derecho a darte una pausa es saludable.

espacio organizado

Aprende a establecer prioridades en las tareas, esto aplica en las tareas del hogar, en el trabajo o algún trámite que necesites realizar; prioriza esa tarea que es importante que te demanda más tiempo que otras, ese proyecto importante, destina fecha y tiempo que invertirás esto evitara que tu calendario se vea afectado.

Lo más importante conoce tus limites, es importante no atiborrarte de actividades, aprender a decir “no” es sano; si no se aprende a decir no, se perdería el objetivo, debemos priorizar estar consiente que no somos superhéroes, por lo decir no es válido, utilízalo de vez en cuando.

Si a un no sabes por dónde empezar o ¿Cómo generar una agenda?, puedes aprovechar los recursos en línea que existen, la mayoría son gratuitos; por lo que no hay pretexto es hora de poner manos a la obra y a organizar las tareas.

Con información de Icatech, UNAM.

También te puede interesar:

¿Baja autoestima? Te damos tips que la elevarán

¿Cómo equilibrar la salud y bienestar haciendo “home office”?

Olvídate del estrés laboral con estos consejos