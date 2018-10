¿Baja autoestima? Te damos tips que la elevarán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tener autoestima no quiere decir ser orgullosos sino sentirnos bien con nosotros mismos. Una persona con autoestima es segura de sí misma y no se deja llevar por la corriente. Es alegre, divertida y aunque sabe reconocer sus errores no permite que estos marquen sus vidas, aprende y sigue adelante.

De acuerdo con Vanguardia MX, es importante para todas las personas tener un cierto grado de autoestima para no caer en la tristeza y poder mantener relaciones personales sanas con otros. Pero, en muchas ocasiones, nos podemos encontrar con personas con una autoestima baja que sienten que no merecen el cariño o los logros que hayan conseguido. ¿Qué cosas pueden mejorar la autoestima?



También te puede interesar: Estas cinco señales revelan que estás envejeciendo

Hacer un cambio de pelo

A veces no es solo la personalidad lo que es necesario cambiar. Aunque es importante cambiar por dentro pero también puede ser positivo renovarse por fuera.

Puede parecer algo superficial pero la imagen que uno proyecta puede tener mucho que ver con sentirse bien por fuera como se siente por dentro y para conseguirlo un cambio de look puede ser lo ideal.

Este cambio puede significar despojarse de la personalidad tímida e insegura para abrazar una nueva manera de ver las cosas más positiva. Y entre esos cambios que se pueden hacer están los cortes de cabello.

Cada vez que se va a la peluquería la transformación puede ser muy evidente. Un corte no tiene por qué ser demasiado atrevido o exagerado, hay que sentirse cómodo con lo que se hace, para hacer que la autoestima suba. Tiene que hacerte sentir bien y acompañar a tu nueva personalidad. Además de ayudarte con la autoestima también es muy sano para mantener un pelo brillante y con fuerza.

Nuevo fondo de armario

Aunque se suele aprovechar los cambios de estación para renovar el fondo de armario, es la excusa perfecta, pero cambiar de vestuario también puede ayudar a mejorar la autoestima. Todos los complementos y ropa que se usen deben mostrar a la nueva persona más positiva y segura que se quiere ser.

Ir de compras hace que la zona de nuestro cerebro que se relaciona con el placer trabaje haciéndonos sentir bien. Para muchos es la manera de librarse de la depresión y, a la vez, tienes nuevos trajes y complementos con los que crear looks atractivos con los que te sientas bien.

Ahora ya no hace falta ni siquiera salir de casa para poder acceder a esas compras de temporada. Se puede disfrutar tranquilamente sentados frente al ordenador.

Hazte un buen regalo

Que te hagan un regalo siempre es sinónimo de que piensan en ti y te quieren. Pero ese amor debe empezar por uno mismo. Si tú no te quieres ni te valoras los demás tampoco lo harán.

No hay que esperar a que alguien te haga un regalo para sentirse especial, puedes empezar por hacerte tú mismo un regalo. Algo que te guste, que quieras desde hace tiempo.

No tiene por qué ser algo de lujo

Los regalos o las compras que se hagan no tienen por qué ser de lujo para hacernos sentir especiales, solo tienen que ser de nuestro gusto.

En ocasiones se pueden obtener piezas parecidas a las que salen en las pasarelas sin tener que gastar demasiado dinero. Las tendencias se pueden replicar con artículos que son parecidos y que se pueden adaptar a los bolsillos de todos.