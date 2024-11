¿Cómo fortalecer el músculo de la felicidad?, aquí te lo contamos

En momentos de estrés o depresión, es común evitar actividades que normalmente nos brindan alegría, lo que puede empeorar nuestro estado emocional. Sin embargo, los psicólogos señalan que la motivación para buscar la felicidad puede ser vista como un "músculo" que se puede desarrollar y fortalecer con práctica constante.

Este concepto, conocido como sensibilidad a la recompensa, es esencial para superar la inercia emocional y mejorar nuestro bienestar general.

Según la profesora de psicología Alicia Meuret de la Universidad Metodista del Sur, el enfoque tradicional en la salud mental ha sido eliminar síntomas negativos, pero también es crucial fomentar las emociones positivas.

