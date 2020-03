El dinero sí puede comprar la felicidad, revela un estudio

Nueva York.- Un estudio sobre la conexión entre la felicidad y el altruismo, la preocupación desinteresada por el bienestar de los demás, encontró que el acto de donar dinero para salvar una vida produjo felicidad al principio, pero los efectos no duraron. Después de un mes, los estudiantes que donaron dinero fueron menos felices que aquellos que optaron por quedarse con el dinero.

“El comportamiento prosocial no aumenta necesariamente la felicidad”, escribieron los autores del estudio, “porque este gasto naturalmente requiere renunciar a algo más, lo que puede disminuir la felicidad por derecho propio”.

“No puedo explicarlo”, dijo Sonja Lyubomirsky, profesora de Psicología en la Universidad de California en Riverside. “No tiene sentido a la luz de todo lo que sabemos sobre los beneficios de ayudar a los demás frente a uno mismo”.

El “subidón de ayuda”

El nuevo estudio se enfrenta a investigaciones anteriores sobre los efectos de poner el bienestar de los demás antes que el nuestro sin esperar nada a cambio.

Publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la investigación pidió a casi 300 estudiantes universitarios que eligieran entre dos loterías después de calificar sus niveles de felicidad.

Si las personas escogen la lotería A, tienen muchas posibilidades de ser elegidos para recibir 100 euros para su uso personal. Si eligen la lotería B, no recibirían dinero, pero podrían activar un regalo de 350 euros que salvaría una vida amenazada por la tuberculosis, también conocida como TB.

Ambos escenarios de lotería en el estudio fueron reales: los investigadores pagaron a los sujetos un total de 40,764 euros y donaron 111,300 euros a una organización benéfica india sin fines de lucro, Operation ASHA, que combate la tuberculosis. Cada 350 euros ayudarían a identificar, tratar y curar a cinco pacientes adicionales en la India. Se estimó que esos cinco pacientes eran el equivalente a salvar una vida humana adicional de la enfermedad.

En los entornos de laboratorio, aproximadamente el 60% de los estudiantes eligieron salvar vidas, y sus respuestas en una encuesta indicaron un sentimiento de autosatisfacción y felicidad por su elección.

¡Ah, pero el dinero!

Pero el placer no duró. Cuando se contactó con ellos un mes después por correo electrónico, sus niveles de felicidad habían caído por debajo de aquellos que originalmente habían decidido quedarse con el dinero.

Curiosamente, las personas más felices al final del estudio fueron aquellas que eligieron la lotería para salvar vidas, no entraron en esa lotería y fueron elegidas al azar más tarde para recibir 100 euros. Pudieron cosechar los primeros beneficios psicológicos de dar y los últimos beneficios “egoístas” de gastar el dinero.

¿Se enfrentan realmente los hallazgos de este estudio a investigaciones anteriores y muestran que inicialmente estamos encantados de ayudar a otros, pero preferiríamos en realidad ayudarnos a nosotros mismos?

O ¿muestra solo la realidad de los estudiantes universitarios con problemas que siempre podrían usar 100 euros adicionales para llegar a fin de mes?

(Con información de CNN).