Coronavirus: urge la OMS a mantener comunicación constante con adultos mayores

MÉXICO.- La pandemia por coronavirus que ha recluido a más de la mitad de la población mundial al confinamiento ha revelado una cruda realidad: la soledad en la que viven los adultos mayores hoy en día. Respecto a ello Hans Klunge, el médico y responsable por la Organización Mundial de la Salud (OMS)de más de medio centenar de países que van desde Europa occidental hasta Euroasia, Rusia e Israel, dijo que las familias deben ayudar a las personas mayores a entender adecuadamente las informaciones sobre el Covid-19 para que se queden con los contenidos correctos.

“Quiero transmitir un mensaje a los más jóvenes, mantener a sus abuelos seguros significa que no los pueden visitar en persona, pero llámenlos, háblenles cada día para que no se sientan solos. La distancia física no tiene que significar el aislamiento social“, dijo el jefe de la Oficina de la OMS para Europa, Hans Klunge.