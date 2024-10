Daniel Silva, el mexicano enlazado con el Nobel de Química 2024

Daniel Adriano Silva Manzano es el mexicano cuya vida y trayectoria profesional está enlazada con David Baker, uno de los científicos ganadores del premio Nobel de Química 2024.

Sus vidas se conectaron hace 20 años, después de que tras impartir una conferencia en la Facultad de Medicina de la UNAM, el científico estadounidense decidiera conocer los laboratorios de la Máxima Casa de Estudios en lugar de pasear por Ciudad Universitaria.

Silva era el único estudiante en el laboratorio al que Baker pidió acceder.

