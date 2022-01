Depresión presente en el 80% de los casos de suicidios

En México es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años de edad y la quinta entre menores de 15 años, advierte especialista. Ese padecimiento se identifica con tristeza, falta de motivación o energía y pérdida del placer por lo que se hace.

El suicidio es un problema de salud pública que en México afecta especialmente a los adolescentes y jóvenes que asisten al bachillerato y la universidad.

Por ello, es fundamental la detección temprana de depresión, autolesiones, ideas suicidas y otras señales con las que alertan de sus intenciones.

En el país es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, y la quinta entre menores de 15 años, señaló Martha Georgina Ochoa Madrigal, profesora de la Facultad de Medicina (FM) y jefa del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del Issste.

Durante la conferencia de prensa a distancia “Señales, conductas y emociones para la prevención del suicidio”, añadió que México tiene una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes (8.5 para hombres y 2 para mujeres), y las cifras han crecido en forma alarmante en los últimos años.

Carolina Santillán Torres Torija, supervisora académica del programa “Crisis, emergencias y atención al suicidio” de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, consideró que como profesionales es útil acercarse a los adolescentes y jóvenes en contextos educativos, universitarios y de bachillerato, que es cuando existe más riesgo.

Por ello, la UNAM entrena a profesores, funcionarios y padres de familia para identificar señales tempranas. El proyecto Guardianes, que lleva a cabo, ofrece conferencias que les proporcionan herramientas para entender cuáles son los trastornos mentales que están más relacionados.

“El 80% de los casos tiene que ver con depresión, que se asocia con tristeza, falta de motivación, falta de energía y con perder el placer por cosas que les gustaban”, señaló.

Cuando la depresión es intensa, comienza a estar acompañada de sensación de sobrecarga, de no pertenencia y de desesperanza “Entonces los Guardianes son estas personas que aprenden a estar mucho más atentas a cuando un joven puede decir cosas como ‘preferiría ya no estar en este mundo’, ‘para qué nací’, ‘ojalá me durmiera y no despertara’, etcétera.

Cualquier tipo de estas frases, o detectar actitudes como empezar a heredar sus cosas, despedirse de maneras pasivas, postear temas relacionados con la muerte en redes sociales, pueden ser el momento idóneo para detectar tempranamente estas señales tempranas”, señaló.